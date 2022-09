Amorim e o ataque à família de Conceição. "É revoltante, dá tudo pelo clube e merecia mais"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirma que "é revoltante" o ataque à família de Sérgio Conceição à saída do Estádio do Dragão, após a derrota com o Club Brugge.

Em conferência de imprensa, Amorim diz que "as autoridades têm de comentar e fazer alguma coisa, porque é recorrente", e envia um abraço ao treinador rival.

"Quero mandar-lhe um grande abraço, porque já o fiz. Não somos propriamente amigos, mas baste olhar para ele. Dá tudo pelo clube e merecia mais. Aquilo não reflete o que são os adeptos do Porto, mas ele deve estar revoltado até por não ter sido ele a levar e não a família. Deve ser muito doloroso a família levar com pedras porque perdeu um jogo", começa por dizer.

Amorim diz que serve de exemplo para si, uma vez que "não há memória no futebol".

"Foram campeões e ganharam a taça, muda tudo muito rápido no futebol. Não sei como reagiria se fosse comigo. Espero encontrá-lo aqui, não lhe ganho muitas vezes, mas ele faz de mim melhor treinador. Espero que tenha força e que continue", termina.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou, esta sexta-feira, ter identificado os suspeitos do apedrejamento do carro da família de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na noite de terça-feira.