Sporting ainda sem três lesionados para a visita ao Bessa

O Sporting continua a preparar a deslocação ao terreno do Boavista, ainda com os mesmos três indisponíveis.

Jeremiah St. Juste, Luís Neto e Jovane Cabral continuam em tratamento e são baixas praticamente confirmadas para a deslocação ao Bessa.

Rúben Amorim encerra a preparação para o Bessa com uma última sessão de treino às 10h00. O treinador faz a antevisão do jogo em Alvalade, às 16h30.

O Boavista-Sporting joga-se no sábado, no Estádio do Bessa, a partir das 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.