"Site" oficial do Sporting alvo de ataque informático

O site oficial do Sporting foi alvo de um ataque informático, anunciou o clube esta quinta-feira.

Em comunicado, no Twitter, o Sporting informa que o ataque ao domínio "sporting.pt" ainda decorre e que se trata de uma investida do tipo DDoS, "Distributed Denial of Service" - em português, ataque distribuído de negação de serviço.

"Consiste no envio de pedidos excessivos provenientes de vários computadores também eles comprometidos, causando sobrecarga nos servidores alvo. Esta 'inundação' de pedidos maliciosos tem como objetivo interromper o normal funcionamento do site causando constrangimentos no acesso, podendo inclusive levar à indisponibilidade total do serviço", esclarece o clube.

O Sporting garante, ainda, estar a "realizar todos os esforços para resolver a situação e repor a normalidade" no seu site oficial.