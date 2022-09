Sporting arranca preparação para o Bessa sem os titulares

Rúben Amorim não contou com os titulares da vitória do Sporting sobre o Tottenham (2-0), na véspera, e chamou vários jovens da formação para o treino desta quarta-feira, de manhã, que marcou o início da preparação para a visita ao Boavista, a contar para a sétima jornada da I Liga.

No site oficial, o Sporting informa que os titulares (Adán, Inácio, Coates, Matheus Reis, Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves) realizaram trabalho de recuperação. Já os restantes treinaram no relvado, com a presença de "muitos jovens da formação".

Os lesionados St. Juste, Luís Neto e Jovane Cabral fizeram tratamento.

O Sporting prepara o confronto com o Boavista, marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.