Alexandre Faria vê Arthur Gomes nos melhores campeonatos europeus

O presidente do Estoril-Praia, Alexandre Faria, considera que Alvalade será uma escala na passagem de Arthur Gomes para um grande do futebol europeu.

O avançado brasileiro, reforço dos leões no último dia do mercado de Verão, oriundo da Amoreira, marcou um golaço frente ao Tottenham na sua estreia na Liga dos Campeões.

Em declarações a Bola Branca, Alexandre Faria regozija-se pelo feito e antevê um futuro de sucesso para o jogador de 24 anos. Desde que lhe sejam dadas as oportunidades devidas, sublinha.

"Ver o Arthur [Gomes] marcar aquele golo, um excelente golo, e vê-lo feliz… só podia partilhar dessa alegria. E tenho a certeza que vai fazer uma carreira fantástica. Evidenciou-se sempre no Estoril. A qualidade estava lá e é normal que, à medida que for tendo mais oportunidades, também todos os outros se apercebam do que nós já sabíamos. Tem potencial para dar o salto. Outras portas se irão abrir e tem capacidade para estar noutros campeonatos com outra projeção", sustenta o dirigente do clube da linha.