Sporting vence primeiro duelo do dia com o Tottenham

O Sporting venceu o Tottenham, por 2-0, na 2.ª jornada da fase de grupos da UEFA Youth League, esta terça-feira, em Alcochete. Mateus Fernandes, no final da primeira parte, e Rodrigo Ribeiro, no segundo tempo, foram os autores dos golos da equipa portuguesa.

Curiosamente, dois jogadores que trabalham regularmente com Rúben Amorim.

Esta é a primeira vitória do Sporting na competição, depois do empate no primeiro jogo, em Frankfurt, com o Eintracht. A equipa leonina, que lidera a Zona Sul do Nacional Sub-19, está na frente do Grupo D,. com quatro pontos. Marselha e Eintracht Frankfurt jogam ainda esta terça-feira, às 14h00.