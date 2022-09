"Sporting sem medo, mas com respeito pelo Tottenham"

"Sem medo, mas com enorme respeito e segurança perante o poderio do Tottenham, Na Premier League ainda não perdeu, é das equipas com menos golos sofridos e com uma frente de ataque bastante complicada de parar, que poderá fazer a diferença e por isso mesmo, o Sporting tem de ter cautelas para não ser batido por uma equipa bastante forte, diria mesmo ligeiramente superior ao Sporting, ainda que a jogar em casa tem as suas possibilidades de vencer", antevê.

Em entrevista a Bola Branca , o antigo médio do clube, Luís Vidigal, diz que o Sporting deve ter coragem na abordagem do jogo, mas todos os cuidados serão poucos perante um conjunto muito bem orientado por Antonio Conte.

Em Alvalade, o Sporting procura a segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões depois do triunfo no jogo inaugural, na Alemanha, sobre o Eintracht Frankfurt . O treinador dos leões, Rúben Amorim, já avisou para a qualidade do adversário, mas pediu uma exibição sem medo aos seus jogadores.

Luís Vidigal avisa que os erros cometidos na primeira parte do jogo de Frankfurt (0-3) não se podem repetir, porque poderá ser fatal para o resultado final.

"O Sporting não pode cometer os erros individuais que cometeu frente ao Eintracht, porque a qualidade dos jogadores do Tottenham é superior e podem aproveitar esses momentos. A intenção do Sporting jogar desde a saída de bola do guarda-redes, terá que muitas vezes ser alterada, se a pressão dos jogadores ingleses for alta. O Tottenham é muito melhor que o Eintracht, e o Sporting terá de ter muita atenção a nesse momento da saída", adverte.

Já quanto às ausências dos centrais, Neto e St. Juste, ambos por lesão, Rúben Amorim já mostrou não ter medo em apostar em jogadores menos utilizados, deixando apenas um aviso.



"O Rúben Amorim já nos habituou a não ter grandes problemas com as trocas que possam surgir sejam elas forçadas ou estratégicas. A confiança que tem nos jogadores, percebe-se na forma como eles se apresentam em campo. Mas reconheço que o Gonçalo Inácio a jogar no correr esquerdo é muito mais seguro do que a jogar na direita, e com as ausências de Luís Neto e St. Juste acredito que será ele a jogar nessa posição, e poderá sentir algumas dificuldades", entende.

O Sporting-Tottenham começa às 17h45 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.