Sporting mostrou ADN de Champions, mas Amorim lembra que "nada está conquistado"

Rúben Amorim está rendido aos jogadores do Sporting, depois da vitória sobre o Tottenham, por 2-0, esta terça-feira. No entanto, lembra que os oitavos de final da Liga dos Campeões ainda estão longe.

Em declarações à Eleven Sports, no final da partida em Alvalade, da segunda jornada do grupo D, o técnico do Sporting dá os parabéns aos jogadores, que "deram tudo o que tinham e não são obrigados a mais".

"Num jogo desta dimensão, o segundo jogo do grupo da Champions, onde vínhamos de uma vitória, é uma espécie de confirmar que estamos preparados para estes momentos. Pela diferença de tempo na preparação [Tottenham teve quase uma semana de descanso, o Sporting teve dois dias], estes rapazes foram incríveis", assinala Rúben Amorim.

Na opinião de Amorim, esta vitória demostrou não só que os jogadores estão mais maturos, mas também a equipa técnica:

"A forma como abordámos o jogo, a forma como na segunda parte não conseguíamos sair a jogar e batíamos a bola diretamente para a frente, isso requer maturidade. Não só dos jogadores, mas também dos treinadores, que têm de perceber o jogo como está a correr o jogo, como está a nossa equipa. Foi maturidade de toda a gente, até dos adeptos."

Parabéns a Arthur Gomes e um aviso contra o facilitismo

Arthur Gomes confirmou o triunfo sobre o Tottenham, com um grande golo, na estreia pelo Sporting. Rúben Amorim considera que o extremo brasileiro pode ir jantar fora, desde que às 23h00 esteja a dormir.

"É um momento de felicidade para ele e eu, como treinador dele, estou tão feliz, certamente, como ele. Revela muito o caráter dos jogadores, a forma como querem estar aqui, gostam do Sporting, vêem isto como é, que é um grande clube, e estou muito feliz por ele", assume o técnico leonino.

Apesar da retumbante vitória sobre o Tottenham, Amorim sublinha que é fundamental não perder o foco, pois "as crises estão sempre à porta". Além disso, os oitavos de final ainda requerem muito trabalho.

"Há três semanas, havia uma crise no Sporting, estava tudo errado. Isso pode voltar. (...) No ano passado tínhamos duas derrotas nesta jornada e conseguimos passar aos 'oitavos'. Nada está conquistado", alerta.