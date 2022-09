Conte lamenta "detalhes" que ditaram derrota do Tottenham em Alvalade

Antonio Conte admite frustração com os "detalhes" que ditaram a derrota do Tottenham, por 2-0, no terreno do Sporting, esta terça-feria, a contar para a segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Em declarações à Eleven Sports, o treinador italiano destaca que a primeira parte "foi equilibrada" e que, na segunda, o Tottenham forçou em busca do golo. No entanto, ao cair do pano, o Sporting superiorizou-se.

"Tentámos ganhar, mas acabámos por conceder dois golos em dois minutos. A este nível, temos de ter atenção aos detalhes. Esta competição é muito difícil e estamos num grupo muito equilibrado, por isso, temos de melhorar. Fizemos um bom jogo, pressionámos e tivemos oportunidades para marcar, mas os detalhes fizeram a diferença", salienta.

Conte admite que a entrada de Paulinho, que marcou o primeiro golo, ao minuto 90, foi "importante" para a vitória do Sporting, mas devolve a responsabilidade ao Tottenham: "Devíamos ter feito melhor na defesa."