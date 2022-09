Tottenham "tem a responsabilidade", mas Amorim "acredita que é possível vencer"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que é possível vencer na receção ao Tottenham, apesar de atirar a responsabilidade do resultado para a equipa inglesa, que na opinião do técnico é a favorita do grupo, que tem ainda Marselha e Eintracht Frankfurt.

"O Tottenham é muito forte, está em quarto, tem um treinador que é um vencedor, ganha onde quer que vá e é muito forte nas transições, nas bolas paradas, mesmo os pontapés de baliza do Lloris são perigosos. É uma equipa completa e com jogadores de qualidade. Gostamos de ter bola, queremos manter a nossa identidade, queremos ser competitivos e o resultado logo se vê. A responsabilidade está no lado do Tottenham, somos um clube grande e temos de jogar para vencer", disse, em conferência de imprensa.

No entanto, não há medo no Sporting, que até "gosta" de ser encarado como a equipa mais fraca do grupo.

"Medo não faz parte do futebol, o Tottenham é favorito e isso retira-nos responsabilidade para o exterior. Medo não há, mudou a forma como olhamos para nós, sabemos que é possível, somos mais maduros e preparados. Não interessa como olham para nós, acredito que na Europa olham como a equipa mais fraca do grupo e nós gostamos disso. Acreditamos que é possível, queremos ganhar", atira.

Os "Spurs" não jogaram neste fim de semana devido ao adiamento da jornada da Premier League, na sequência da morte da Rainha Isabel II, mas Amorim não quer falar sobre o possível desgaste da sua equipa.

"Não quero falar muito em cansaço, poderia servir de desculpa para os jogadores. Normalmente são os ingleses que têm menos tempo. Conhecemos a equipa, só tivemos menos tempo para preparar e recuperar. É um jogo de Champions, os nossos jogadores com ambição vão estar recuperados. Se calhar mais difícil será depois com o Boavista", atira.