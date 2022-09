Tottenham é "osso duro de roer" para o Sporting, mas "o jogo começa zero a zero"

"[O Tottenham é] Uma equipa mais matreira, mais veloz e mais habituada a usar os momentos de fraqueza do adversário. E, portanto, estrategicamente mais difícil de encarar", sustenta o treinador, ao mesmo tempo que acrescenta que "os jogos começam sempre zero a zero, qualquer que seja o estatuto das equipas".

Luís Martins, antigo adjunto de André Villas-Boas no Tottenham, não coloca o Sporting fora da rota dos três pontos no embate desta terça-feira para a Liga dos Campeões.

Nesta entrevista à Renascença, Luís Martins destaca, por outro lado, três jogadores dos londrinos de Antonio Conte: Perisic, Richarlison e Harry Kane.

"Gosto muito do Richarlison e do Perisic e trabalhei ainda com o Kane, na sua fase crescente. São três nomes com golo e qualidade. E que vão ser um teste à capacidade defensiva do Sporting", atira.

Para este desafio, Rúben Amorim tem um problema central, ao não poder contar com os lesionados St. Juste e Luís Neto. O defesa português é a mais recente baixa, ao sair "tocado" na receção ao Portimonense, no último sábado. Todavia, Luís Martins encontra soluções à altura no plantel verde e branco, embora com a dificuldade de não apresentarem as rotinas da posição.

"É um problema que vai preocupar Rúben Amorim, mas ele já adotou várias estratégias com o Esgaio ou o Gonçalo Inácio. Mas no momento de alta velocidade essas coisas [rotinas] vêm ao de cima", explica o técnico.

Depois de ter vencido o Eintracht Frankfurt, na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting recebe o Tottenham, que na 1.ª jornada derrotou o Marselha. O jogo é esta terça-feira às 17h45. Partida com relato na Renascença e com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.