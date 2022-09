Gonçalo Inácio ok, Neto e St. Juste ko

Rúben Amorim tem um problema central para o jogo com o Tottenham, mas a boa notícia para o treinador do Sporting é que contará com Gonçalo Inácio.

Substituído ao intervalo do jogo com o Portimonense, o defesa apresentou-se para treino, esta segunda-feira, e está apto para o segundo jogo dos leões na Liga dos Campeões.

Luís Neto, que saiu lesionado do encontro com os algarvios, e St. Juste que sofreu lesão na Alemanha, frente ao Eintracht Frankfurt, não estiveram no relvado da Academia de Alcochete e são baixas para a partida com os ingleses.

Neste cenário, Rúben Amorim deverá puxar Matheus Reis para central pela esquerda, colocar Gonçalo Inácio à direita, com Coates pelo meio.

Além dos dois centrais, o técnico leonino continua provado de Daniel Bragança e Jovane Cabral. O Sporting está na liderança do Grupo D da Champions, com os mesmo três pontos que o Tottenham.

O jogo com os londrinos, que não jogaram no fim de semana, devido ao adiamento da jornada em Inglaterra, pela morte de Isabel II, está marcado para terça-feira às 17h45. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.