Sporting. Neto com entorse no joelho

O defesa Luís Neto fez uma entorse no joelho esquerdo durante a partida contra o Portimonense e vai ter de ser submetido a exames complementares nos próximos dias.

Vai ainda ser avaliada a gravidade da lesão, que o obrigou a ser substituído no jogo frente ao Portimonense (vitória 4-0), este sábado.

Neto saiu do relvado com lágrimas nos olhos e foi confortado pelos colegas que estavam no banco de suplentes.

O Sporting regressou este domingo aos treinos. Neto, St Juste e Jovane estiveram indisponíveis.

A equipa de Alvalade prepara a receção ao Tottenham, na terça-feira, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.