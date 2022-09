Varandas: "Sporting não tinha de vender Matheus Nunes"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, assegura que a venda de Matheus Nunes ao Wolverhampton Wanderers não foi por necessidade. Contudo, assume que o clube precisava de faturar com jogadores.

"O Sporting não tinha de vender o Matheus Nunes. Tinha de fazer determinadas vendas de jogadores. Vendemos o Matheus como vendemos o Nuno Mendes, como há dois anos o Bruno Fernandes, Acuña, Wendel e no ano seguinte fomos campeões. Caminhamos para ter cada vez menos dependência da venda de jogadores", explica o líder máximo leonino, em entrevista à Sporting TV, exibida esta sexta-feira.

Em relação a Rúben Amorim, Varandas garante que a bola relação entre ambos se mantém, mesmo após as críticas do treinador sobre a venda de Matheus Nunes. O presidente do Sporting assegura, ainda, que "voltaria a gastar todos os cêntimos que o Sporting gastou" no treinador.

"É um treinador obcecado em pôr o Sporting a vencer. Tem a função de gerir o seu grupo e tem o objetivo de ter os melhores jogadores possíveis. Se um presidente não entende isto, então não tem o treinador certo. Muito se falou de tudo o que estava à volta, o Sporting tem a felicidade de ter um treinador com o qual tenho excelente relação profissional. Mas para além disso, temos uma ligação", esclarece o dirigente.

Varandas assume que a carreira de Rúben Amorim estará "sempre ligada" ao momento em que o Sporting pagou dez milhões para contratá-lo ao Braga. E não se arrepende, porque encontrou "o treinador certo".

"É um treinador que quer ter o melhor grupo possível, mas está de corpo e alma no projeto Sporting e quer reerguer o Sporting. Tem a capacidade de perceber o que gostaria de ter, pode ter, mas temos sempre memória. Ele sente muito orgulho em ter chegado aqui, ver o que era o Sporting e o que é agora. E muito devemos a ele e a todo o 'staff'", sublinha Varandas.





