Rúben Amorim não confirma abordagem do Chelsea

Rúben Amorim não confirma conversa com o presidente do Chelsea, Todd Boehly, sobre a possibilidade de suceder a Thomas Tuchel, demitido do clube inglês e, entretanto, substituído por Graham Potter.

Questionado esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador sublinha que o Sporting é o projeto em que quer estar. "Não há nada para confirmar", responde, sem entrar a fundo no tema.

"Tenho mais um ano e meio de contrato. O Chelsea apresentou treinador para cinco anos, é a mesma coisa do que o Ronaldo. Era jogador do Manchester United, o Chelsea tem treinador. Eu tenho contrato", afirma.

A Sky Sports avançou que o novo presidente do Chelsea falou abordou diretamente Rúben Amorim, que o tem impressionado pelo trabalho realizado no Sporting.

Apesar de já ter contratado Potter, antigo treinador do Brighton, o Chelsea, ainda de acordo com a televisão britânica, manterá Rúben Amorim, que chegou a ser associado ao PSG em maio mas disse que não estava interessado, sob sua atenção.

Rúben Amorim chegou ao Sporting a meio de 2019/20 e, na época seguinte, a primeira completa em Alvalade, sagrou-se campeão nacional, quebrando um jejum de 19 anos. Também tem uma Supertaça e três Taças da Liga, uma delas conquistada ao serviço do Braga.

Antigo internacional português, Rúben Amorim iniciou a carreira de treinador no Casa Pia. Rumou, depois, à equipa B do Sporting de Braga e subiu à formação principal em dezembro de 2019, após a saída de Ricardo Sá Pinto. Conquistou a Taça da Liga e, na mesma época, ao fim de apenas 13 jogos, foi contratado pelo Sporting por dez milhões de euros.