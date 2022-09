Amorim assume rotação de equipa com o Portimonense após cansaço da Liga dos Campeões

Rúben Amorim vai rodar a equipa inicial do Sporting frente ao Portimonense, depois da vitória frente ao Eintracht Frankfurt, da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

"Todos estão preparados, mas não vou dizer se o Paulinho vai ser titular. Se queremos vencer todos os jogos, temos de rodar a equipa. Os jogadores estão muito cansados, outros precisam de jogar e estão com a energia no máximo. Caso contrário, é impossível vencer o Portimonense, pela forma como defendem e pelas suas transições", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico dos leões destaca o bom início de temporada do Portimonense, com quatro vitórias seguidas.

"Os jogadores têm de estar preparados psicologicamente para a mudança da Champions. O Portimonense tem mais cinco pontos que nós. Acabará a jornada no máximo ainda com mais dois pontos do que nós. Vamos mudar o nosso tipo de jogo, o Portimonense joga completamente diferente do Eintracht", atira.

Amorim quer que a equipa seja paciente "e não cometa os erros que cometeu contra o Chaves".

O Sporting venceu pela primeira vez dois jogos seguidos, frente ao Estoril e Eintracht, mas Amorim diz que "a crise está sempre a bater à porta".

"Estava tudo mal há duas semanas quando perdemos com o Chaves, agora vencemos dois jogos, mas temos novamente campeonato e depois Liga dos Campeões e pode correr tudo mal novamente. Tudo pode mudar

St. Juste é baixa confirmada

O central St. Juste saiu lesionado em Frankfurt e será baixa para os próximos jogos, segundo confirma o treinador.

"O St. Juste não está pronto, e não sei se vai estar até à paragem de seleções", disse.

O Sporting-Portimonense arranca este sábado, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.