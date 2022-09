Soares Franco acredita que Rúben Amorim fica no Sporting até ao final da época

Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, está convicto de que Rúben Amorim vai completar a atual época em Alvalade, mesmo que um clube da dimensão do Chelsea tente avançar para a sua contratação.

A Sky Sports avança que o novo presidente do Chelsea falou diretamente com Rúben Amorim, com vista à sucessão ao alemão Thomas Tuchel. Graham Potter, atualmente no Brighton, mas o treinador português tem impressionado e mantém-se debaixo do radar dos londrinos.

Em entrevista a Bola Branca, Filipe Soares Franco vinca a convicção de que, independentemente de quem o convidar, Rúben Amorim vai completar a atual temporada no Sporting. Para sair, que seja no final.

"Acho que o Rúben Amorim, esta época, não abandona o Sporting. Ele está agarrado ao projeto do Sporting, é o pilar deste projeto que ele começou a construir e que não está, nem de perto nem de longe, terminado. Portanto, acho que ele vai querer cá ficar. Quem o quer seduzir hoje pode seduzi-lo no final da época, não é por aí. Acho que esta época fica no Sporting", sublinha o antigo presidente leonino.