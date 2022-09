Novo presidente do Chelsea terá abordado Rúben Amorim

O novo presidente do Chelsea terá falado com Rúben Amorim, como possibilidade para suceder a Thomas Tuchel no comando técnico dos "blues", segundo avança, esta quinta-feira, a Sky Sports.

De acordo com a estação televisiva britânica, Todd Boehly, novo presidente do clube inglês, abordou diretamente o treinador português, de 37 anos, que tem impressionado no comando técnico do Sporting.

Não obstante, Graham Potter continua a ser o principal alvo do Chelsea para suceder Tuchel, que não resistiu ao mau arranque de época e foi despedido na terça-feira, após ter perdido em casa com o Dínamo de Zagreb, a contar para a primeira jornada da Liga dos Campeões.

(em atualização)