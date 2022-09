Treinador do Eintracht diz que derrota com o Sporting foi "vitória da eficiência"

O treinador do Eintracht Frankfurt considera que a derrota na receção ao Sporting, por 3-0, na primeira jornada da Liga dos Campeões, foi decidida pela maior eficácia dos portugueses na hora de rematar à baliza.

Em declarações à DAZN, no final da partida, Oliver Glasner salientou que "a este nível há que aproveitar" as oportunidades de golo que se cria.

"Foi uma vitória da eficiência. O segundo remate do Sporting no jogo deu golo e, depois, vimos a qualidade deles no contra-ataque e eles fecharam-nos todos os caminhos. Dói, mas não nos derruba", salientou.

O Eintracht Frankfurt está no último lugar do grupo D, sem pontos.