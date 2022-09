“Gotze e Kamada vão dar muito trabalho ao Sporting”

Kamada e Mario Gotze são os principais perigos para o Sporting no jogo desta tarde em casa do Eintracht Frankfurt, na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A opinião é de Carlos Leal, português radicado na Alemanha que é o diretor desportivo do Arminia Bielefeld que na época passada esteve na Bundesliga.



“O Kamada, o japonês, está em grande forma e a peça que entrou esta época na equipa, o Gotze, está a funcionar muto bem, é uma mais-valia com a sua criatividade e a capacidade para tomar decisões com rapidez. Estes dois jogadores vão dar muito trabalho ao Sporting", refere.



Os dois jogadores mencionados estiveram ambos no radar do Benfica. Mario Gotze no início da janela, antes de assinar pelo Eintracht, e Kamada nos últimos dias do mercado.

O conjunto de Frankfurt está a atravessar um bom momento de forma como atesta a recente vitória sobre o Leipzig por 4-0: “A equipa está em grande forma, jogou muito bem com o Leipzig, com muita vontade, com muita alegria, com um futebol rápido e com eficácia frente à baliza do adversário", atira.

Num jogo histórico para o Eintracht, o Sporting deve estar preparado para um estádio quem vai estar cheio com quase 50 mil adeptos alemães nas bancadas.

O clube alemão estreia-se na Liga dos Campeões, depois de ter conquistado a Liga Europa na época passada.

“Vai encontrar um estádio com um ambiente muito emotivo, vai ser um jogo histórico porque será a primeira vez que se vai ouvir o hino da Champions League em Frankfurt. Todos vimos a forma como os adeptos do Eintracht acompanharam a equipa por toda a Europa na época passada. Por isso o ambiente será muito emotivo, com todos no clube à procura do trinfo no primeiro jogo na Liga dos Campeões", termina.

O Eintracht Frankfurt-Sporting arranca às 17h45 desta quarta-feira, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.