Sporting proibido de partir o jogo para "começar melhor" a Champions que na última época

Rúben Amorim quer evitar a todo o custo que o Sporting parta o jogo na visita ao Eintracht Frankfurt, a contar para a primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa de antevisão, esta terça-feira, o treinador do Sporting lembrou que o Eintracht pertence a um campeonato com ritmo de jogo mais alto que o português, pelo que os leões estarão sempre em inferioridade se deixarem que o jogo entre num vaivém.

"O Eintracht é uma equipa alemã, com muita qualidade técnica. Se andarmos a partir o jogo, será difícil acompanharmos o ritmo, porque a Liga alemã tem um ritmo diferente da nossa. Temos de jogar com a equipa sempre bem compacta, tanto a defender como a atacar. Os jogadores que conseguiam fazer isso eram o Palhinha e o Matheus, que saíram. Agora estamos diferentes, não quer dizer que melhor ou pior, mas temos de estar atentos a isso durante os 90 minutos", assinalou.



O Eintracht é estreante na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o Sporting também vai apenas na segunda fase de grupos em alguns anos e, na temporada passada, começou da pior forma, com uma goleada frente ao Ajax. Rúben Amorim não se fia no estatuto de estreante da equipa alemã, que tem jogadores "de muita qualidade na frente, muito rápidos e com grande capacidade de jogar entrelinhas".

"Nós também temos as nossas armas. Temos de ter bola. (...) Eles vão tentar levar o jogo para a frente, daí ser importante no início do jogo termos a bola, para surpreendermos o adversário. Nós também temos jogadores que se vão estrear na Liga dos Campeões. Queremos ver esses jogadores neste palco, mas também ver a evolução dos jogadores que estiveram aqui no ano passado. Queremos começar melhor. Ter bola, não ter receio de empurrar o adversário e não partir o jogo", frisou.

