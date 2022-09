Paulinho convocado para defrontar o Eintracht Frankfurt

O avançado Paulinho está recuperado de lesão e integra os convocados do Sporting para o jogo frente ao Eintracht Frankfurt.

O ponta de lança de 29 anos sofreu um traumatismo na perna direita no jogo frente ao Sporting de Braga, na primeira jornada do campeonato, mas faz parte do grupo que viaja para a Alemanha.

Paulinho desfalcou o Sporting nos últimos quatro jogos: Rio Ave, FC Porto, Desportivo de Chaves e Estoril Praia. Rúben Amorim já tinha dado indicações positivas da recuperação do internacional português, que pode voltar às opções na estreia na Liga dos Campeões.

A viagem estava inicialmente marcada para as 8h55, mas o avião não estava disponível. A equipa partiu por volta das 10h30, numa comitiva liderada pelo presidente Frederico Varandas.

O Eintracht Frankfurt-Sporting está marcado para esta quarta-feira, às 17h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.