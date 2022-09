Varandas: "Se não fossem as vendas, jamais os três grandes teriam condições para competir na Champions"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, mostra-se "muito preocupado" com a sustentabilidade do futebol português, no âmbito do fórum "Football Talks", promovido pela FPF.

Em declarações à imprensa, o dirigente explica que os três grandes estão dependentes da venda de jogadores para serem competitivos na Europa.

"Muito se tem falado da venda de jogadores, mas convido todos a analisarem os relatórios de contas dos três grandes. Se não fosse a receita extraordinária da venda de jogadores, jamais teríamos condições para competir na Liga dos Campeões", começa por dizer.

Varandas elogia o trabalho feito por Sporting, FC Porto e Sporting para projetar jogadores: "No dia em que os três não consigam fazer as vendas que fazem, não teremos qualquer capacidade orçamental para competir nesse nível. Conseguimos competir porque há um trabalho extraordinário feito pelos três grandes em potenciar jogadores, quer formados, quer comprados".

O dirigente deixa ainda críticas ao país e ao Governo.

"São orçamentos limitados pelas condições económicas do país, infelizmente cada vez mais marginal na Europa, com pouco poder de compra e um regimo fiscal altíssimo. Somamos todas as receitas e é inferior comparado a outras ligas", atira.

Sporting é "mais sustentável"

Varandas elogiou ainda o trabalho feito pela sua direção em igualar o Sporting em termos vendas com Benfica e Porto.

"É muito positivo ver o clube a fazer vendas por esses valores de forma regular. As três maiores vendas do Sporting [Bruno Fernandes, Matheus Nunes e Nuno Mendes] fopram feitas nos últimos dois anos, Sete das 10 foram feitas nos últimos quatro anos. Em 2018, quando chegámos, uma das causas do 'gap' que existia entre o Sporting e rivais era essa questão. É com muito orgulho que o Sporting hoje é um clube mais estruturado, preparado e sustentável", termina.

O fórum Football Talks decorre entre hoje e terça-feira, na Cidade do Futebol, com um programa vasto que assenta em temas relacionados com os cinco pilares estratégicos identificados no Plano Futebol 2030 da FPF: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento e Sustentabilidade do Ecossistema.