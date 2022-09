Eintracht Frankfurt fica sem Rode para a receção ao Sporting

Sebastian Rode é baixa confirmada para a receção do Eintracht Frankfurt ao Sporting, da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

O médio alemão, de 31 anos, saiu ao intervalo do jogo com o Leipzig, no sábado, com queixas na coxa direita. A substituição foi feita por precaução, todavia, a lesão de Rode é mais grave do que parecia.

Em comunicado, esta segunda-feira, o Eintracht informa que Rode estará de fora "até indicação contrária", o que o tira do jogo com o Sporting, marcado para quarta-feira, às 17h45, no Waldstadion, em Frankfurt.

