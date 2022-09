Bragança, Jovane e reforços entram na lista do Sporting para a Liga dos Campeões

Daniel Bragança, Jovane Cabral e os reforços de verão constam na lista de inscritos do Sporting para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Arthur Gomes, Alexandropoulos, St. Juste, Franco Israel, Jesús Alcántar (contratado para a equipa B), Morita, Fatawu, Rochinha e Francisco Trincão, todos contratados no verão, figuram na Lista A do Sporting, tal como Jovane, regressado de empréstimo e que recupera de lesão.

Mais surpreendente é o caso de Bragança, que se lesionou na pré-época e que, apesar de o tempo de paragem nunca ter sido revelado, não deverá voltar a tempo de disputar a fase de grupos da Champions.

Nota, ainda, para a inclusão de Gonçalo Inácio na Lista B e não na A. O central, que chegou há dez anos a Alcochete, nasceu depois de janeiro de 2001, pelo que pode ser inscrito como jogador da formação.

O Sporting está inserido no grupo D da Liga dos Campeões, com Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha. Estreia-se diante dos alemães, na quarta-feira, a partir das 17h45, em Frankfurt. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de inscritos do Sporting:





Guarda-redes: Adán, Franco Israel, André Paulo, Diego Calai*;



Defesas: St. Juste, Matheus Reis, Coates, Neto, Porro, Ricardo Esgaio, Marsà, Inácio*, Nazinho*, Jesús Alcántar;

Médios: Morita, Alexandropoulos, Manuel Ugarte, Fatawu, Daniel Bragança, Essugo*, Mateus Fernandes*, Pote;

Avançados: Edwards, Nuno Santos, Rochinha, Trincão, Paulinho, Arthur Gomes, Jovane Cabral, Chermiti* e Rodrigo Ribeiro*;

Legenda: *Jogadores da Lista B