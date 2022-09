Sporting treina com Paulinho de regresso e Arthur Gomes em estreia

Paulinho está de regresso aos treinos do Sporting, que este sábado tiveram uma novidade: a estreia do reforço Arthur Gomes.

O ponta de lança internacional português falhou a visita ao Estoril, a contar para a quinta jornada da I Liga, devido a lesão. No entanto, esta manhã, foi reintegrado e pôde ver o mais recente reforço em ação.

Arthur Gomes foi contratado, precisamente, ao Estoril, na véspera do jogo com os canarinhos. O extremo brasileiro, de 24 anos, também pode jogar no meio. Assinou contrato válido por cinco temporadas.

No boletim clínico do Sporting passa a constar apenas o nome de Jovane Cabral, que continua de fora e realizou tratamento.

O Sporting prepara a estreia na Liga dos Campeões, no terreno do Eintracht Frankfurt, na Alemanha. Encontro marcado para quarta-feira, às 17h45, no Waldstadion, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.