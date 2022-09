Rúben Amorim. “Vitória justa da melhor equipa”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera que, contra o Estoril, foi “uma vitória justa da melhor equipa”.

"Entrámos muito bem, fizemos uma excelente primeira parte. Ao contrário do jogo com o Chaves, conseguimos marcar. Deu tranquilidade. Senti que a revolta da equipa pelos resultados que temos tido ficou demonstrada. Na segunda, senti a intranquilidade das duas derrotas seguidas. Temos de viver com os dois momentos”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões acrescenta: “O que interessa é que na altura em que estávamos bem marcámos. Depois, o Estoril não teve oportunidades no decorrer do jogo. Teve bolas dadas por nós no início”.

Amorim acrescenta, no entanto, que gostou mais do jogo na primeira parte com o Chaves. Tivemos mais oportunidades, mas quando se marca olha-se muito para o resultado. Hoje fomos muito consistentes no jogo e marcámos."

O Sporting venceu 2-0 o Estoril, com tentos de St Juste e Marcus Edwards.