Rúben Amorim "não precisa do apoio da direção", porque acredita que pode ganhar todos os jogos

Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirma que não precisa do apoio da direção num momento de maus resultados, porque acredita que pode vencer todos os jogos, que é a única solução para resolver o mau momento que atravessa a equipa.

Depois de duas derrotas seguidas - com Chaves e FC Porto -, e um empate com o Sporting de Braga, os leões estão no 13.º posto da tabela.

"A relação com a direção é normal, discutimos tudo, tenho de fazer o meu papel, o presidente tem de orientar todas as vontades numa organização muito maior do que o futebol. Está tudo bem. Não gosto do apoio, a direção não precisa de me apoiar, mas fazem-no quando entenderem. Sinto-me bastante confortável e bem acompanhado no Sporting. Ganhar jogos é a única maneira, podemos ganhar tempo aqui e ali com apoio, mas acredito que podemos vencer todos os jogos", disse.

Depois da dura derrota em Alvalade frente ao Chaves e com as críticas de adeptos e de Slimani, Amorim refere que encara situação com "mais angústia" pelos maus resultados.

"O que me custa mesmo é perder jogos, ver equipas que lutam pelos nossos objetivos à nossa frente. Ganhando, tudo muda. Já tive situações com Mathieu e Slimani, sempre jogadores importantes para os adeptos. Faço o meu trabalho. Tive momentos bons e sempre salvaguardei este momento em que não iriam gostar tanto de mim. Durmo menos horas, acorda-se com angústia diferente. Uma equipa que sofre 8 golos diz muito do treinador", atira.

Técnico explica que é o seu momento de viver uma fase complicada na carreira: "Amanhã já ninguém se lembra de mim, quando for despedido estará aqui outro a sofrer. Está na minha altura, Conceição já passou por isso, Jesus já passou, vou encarar isto de frente. Ganhando ao Estoril, tudo melhora um bocadinho. Neste momento, sou o 13º melhor treinaor da I Liga".

Para melhorar o rendimento, Rúben Amorim procurou afastar-se de "objetivos abstratos".

"Fizemos uma observação focada não em coisas abstratas, que temos de reagir e ser melhores, mas em tarefas", disse.

Arthur Gomes sem confirmação

Em véspera de jogo com o Estoril e em último dia de mercado, o Sporting está perto de fechar a contratação de Arthur Gomes, dos canarinhos. Amorim não comenta.

"Não comento jogadores, ele é do Estoril, nós temos o nosso grupo. Não vou comentar no dia anterior ao jogo contra eles. Têm de esperar só mais um bocadinho, no fim do mercado faremos uma perspetiva. O Estoril tem uma excelente equipa, muitos miúdos talentosos, ganhando pode ficar com mais seis pontos do que o Sporting", termina.