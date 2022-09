Paulinho não recupera a tempo do Estoril Praia, Sotiris convocado

Paulinho continua de fora no Sporting e não recupera a tempo do jogo com o Estoril Praia, da 5.ª jornada da I Liga.

A confirmação foi dada pelo treinador Rúben Amorim, em conferência de imprensa: "O Paulinho continua fora, mas está quase quase a recuperar"

O avançado dos leões sofreu um traumatismo na perna direita que o tem tirado das opções dos leões desde a segunda jornada. Paulinho esteve em campo apenas na primeira jornada frente ao Sporting de Braga. Jovane é outra carta fora do baralho.

De regresso está Pedro Porro, que foi expulso frente ao FC Porto e regressa às opções após cumprir um jogo de castigo.

Já Sotiris Alexandropoulos vai ser convocado pela primeira vez, depois de ter sido anunciado como reforço.

"Vai ser convocado, temos um número pequeno de jogadores. Também porque quero que o Matheus Fernandes jogue na equipa B, porque está há muito tempo sem jogador e temos de pensar no amanhã. É um jogador com potencial, não achamos que ele vai chegar e ser logo preponderante. Pode assumir, pode jogar a 6 ou a 8, é diferente do Matheus Nunes, mas acho que pode ser um excelente 6", disse.

O Estoril Praia-Sporting arranca às 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.