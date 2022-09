Amorim não ameaçou demissão por Ronaldo. "Outras coisas me fariam mais rapidamente colocar o lugar à disposição"

Rúben Amorim garante que não ameaçou colocar o lugar à disposição caso o Sporting contratasse Cristiano Ronaldo.

A notícia foi avançada pelo jornal inglês "The Times", que dava conta da forte oposição do treinador à contratação de CR7. Em conferência de imprensa, Rúben Amorim desmente e afirma que existiram outros motivos mais fortes para deixar o clube.

"O Ronaldo é jogador do Manchester United. Nunca me foi apresentado, é impossível meter o lugar à disposição. Outras coisas me fariam mais rapidamente meter o lugar à disposição, não o faço porque tenho um compromisso com o clube, essa hipótese nunca se colocou", disse.

Cristiano Ronaldo vai mesmo ficar no Manchester United, depois da confirmação do treinador Erik ten Hag.

O capitão da seleção nacional quis sair do clube e falhou grande parte da temporada. Em causa está a ausência dos "red devils" da Liga dos Campeões. Ronaldo foi associado a vários clubes, um deles o Sporting.