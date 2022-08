Varandas defende Amorim. "É o melhor treinador da Liga e um dos melhores do mundo"

O presidente do Sporting saiu em defesa de Rúben Amorim, esta quarta-feira, e rejeitou a ideia de que os leões estejam a atravessar uma crise.

Em entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas reconheceu que, no futebol, "vai-se ao céu quando se ganha e ao inferno quando se perde". No entanto, manifestou total confiança no treinador e no grupo de trabalho, para dar a volta aos maus resultados do arranque do campeonato.

"No Sporting não vivemos nem no céu nem no inferno. Vivemos num mundo guiado pela razão e memória. Acreditamos e muito no nosso grupo de trabalho. A base que conquistou nos últimos dois anos quatro títulos e grupo esse liderado, na minha opinião, e com todo o respeito por todos os outros treinadores, pelo melhor treinador da Liga e um dos melhores do mundo", sublinhou o máximo dirigente leonino.