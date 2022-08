Sporting prepara Estoril ainda sem Paulinho

Paulinho continua fora dos treinos do Sporting, a dois dias da deslocação ao terreno do Estoril Praia, para a quinta jornada da I Liga.

O avançado de 29 anos lesionou-se após o jogo com o Sporting de Braga da primeira jornada. Rúben Amorim tinha afirmado antes do jogo com o Chaves que o avançado "estaria mais perto" da recuperação, mas Paulinho fez apenas tratamento esta quarta-feira, a dois dias do jogo.

Jovane Cabral, reintegrado este verão no plantel, também continua em tratamento.

Rúben Amorim chamou vários jogadores da formação a esta sessão de trabalho: Diogo Abreu, Diogo Travassos, Renato Veiga, Vando Félix, Francisco Canário, Francisco Silva, Afonso Moreira e Jesús Alcantar.

Os leões voltam a treinar na quinta-feira e o técnico fará, às 12h15, a antevisão ao encontro. O Estoril-Sporting joga-se sexta-feira, às 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.