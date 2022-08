Coates renova contrato com o Sporting por mais uma época

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Sebastián Coates por mais uma época, até 2024.

O central internacional uruguaio e capitão dos leões, de 31 anos, terminava contrato no final da presente época. Agora, fica ligado ao Sporting, pelo menos, até ao final da próxima temporada, 2023/24.

Em declarações à Sporting TV, Coates não esconde a felicidade por continuar a Alvalade, onde chegou em 2015/16, do Sunderland: "Quando me convidaram para renovar, não duvidei em nenhum momento."

"Já levo muitos anos no clube e desde que cheguei sempre me trataram da melhor forma. Isso faz com que o Sporting CP seja um clube muito especial para mim (...). Também por isso foi muito fácil chegar a um entendimento. Sempre quis ficar cá e vou dar o meu melhor para poder ajudar a equipa e o clube a conseguirem os objetivos", salienta.

Formado no Nacional, do Uruguai, Coates passou por Liverpool e Sunderland antes de chegar ao Sporting, no inverno de 2016, por empréstimo. Época e meia depois, os leões ficaram com ele em definitivo.

Com 285 jogos disputados, Coates conquistou cinco troféus em Alvalade: um campeonato - ajudou o clube a quebrar um jejum de 19 anos, em 2020/21 -, uma Taça de Portugal, quatro Taças da Liga e uma Supertaça. Na temporada passada, o capitão registou cinco golos e uma assistência em 41 jogos. Esta época, é totalista nos quatro jogos disputados.