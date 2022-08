"Arthur Gomes tem qualidade para ajudar o Sporting"

Arthur Gomes mostrou no Estoril que tem capacidade para ajudar o Sporting.

A opinião é de João Coimbra, que conviveu de perto com o extremo brasileiro de 24 anos enquanto treinador-adjunto de Bruno Pinheiro na época passada, a primeira de Arthur Gomers no futebol europeu.

Os leões estão interessados num extremo "talentoso, profissional e ambicioso". Em Bola Branca, o técnico faz a radiografia ao jogador do Estoril que está a ser negociado pelo Sporting.



"O ano passado sempre sentimos que o Arthur era um dos jogadores que podiam das o salto para um clube de maior dimensão. É um jogador muito talentoso com muita qualidade técnica, e que tem qualidade para outro patamar. Achámos que este ano ainda poderia acrescentar mais golos e assistências aos números que teve e a verdade é que o tem feito. Já tem um golo e uma assistência, por isso acredito que poderá ajudar o Sporting", assegura.



Nestas declarações, João Coimbra reconhece que há diferenças da pressão que o jogador pode ter com a troca de clube, mas acredita que Arthur está preparado para dar o salto para um clube onde a exigência dos adeptos é maior.

"É totalmente diferente a pressão exercida num grande, mas ele também vem de um clube grande no Brasil, que é o Santos, por isso acredito que esteja preparado para essa pressão", afirma.

O negócio pode fazer-se por um valor a rondar os 2,5 milhões de euros, com o Estoril a manter uma percentagem do passe. Arthur Gomes foi formado no Santos, onde se estreou na equipa principal em 2016. Antes de assinar pelo Estoril, esteve cedido ao Atlético Goianense.

Ambição e profissionalismo

O jogador chegou à Amoreira no início da época passada e se for para o Sporting, João Coimbra acredita que o brasileiro vai encaixar nas ideias de Rúben Amorim por se tratar de um jogador talentoso, profissional e ambicioso.

"Ele é muito trabalhador e quer muito ganhar. Quer muito ter sucesso na Europa, por isso acredito que ele que se adapte bem ao Sporting. Nós gostávamos muito dele, porque é boa pessoa e muito profissional e é muito talentoso. O estilo de jogo do Rúben Amorim é totalmente diferente do nosso. Connosco como extremo jogava mais aberto e recebia a bola com mais tempo para ir para cima do adversário, no Sporting não sei onde o Rúben o poderá encaixar, vai ser um pouco diferente, mas pela qualidade do Arthur acredito que se encaixe bem no futebol do Sporting", conclui.

A confirmar-se, será o sétimo reforço do mercado para o Sporting, depois de Jeremiah St. Juste, Sotiris Alexandropoulos, Morita, Trincão, Rochinha e Franco Israel. Saíram do clube Matheus Nunes, Palhinha, Feddal, Slimani, Vinagre e Tabata.