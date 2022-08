Sporar aconselhou Alexandropoulos a rumar ao Sporting

Andraz Sporar teve papel importante na transferência de Sotiris Alexandropoulos para o Sporting, segundo o médio grego.

O mais recente reforço do Sporting revela que o ponta de lança esloveno, que este verão trocou Alvalade pelo Panathinaikos, ex-clube de Alexandropoulos, o aconselhou a aceitar a proposta dos leões.

"Quando soube do interesse do Sporting, o Sporar disse-me para vir. Falou-me sobre o clube, as pessoas e a forma como trabalham. Disse-me que seria um grande passo para mim e isso ajudou-me, pois é um grande jogador e também amigo", conta o médio, em declarações à Sport TV.



Outro importante fator foi a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões, um "sonho (...) dese que era criança". Trabalhar com Rúben Amorim também entusiasma o médio internacional grego, de 20 anos.

"Ouvi coisas muito boas sobre o treinador, ele gosta de trabalhar e melhorar jogadores jovens como é o meu caso. Ainda não tive oportunidade de conhecê-lo em pessoa, mas falámos um pouco e estou a par da sua ideia geral para a equipa. Estou ansioso por começar a trabalhar com ele dentro de campo", reconhece o jogador.



Aos adeptos, Sotiris Alexandropoulos promete "paixão" e trabalho diário, para poder ter sucesso em Alvalade: "Vou dar 100%. Gosto de ganhar e vou dar tudo pela equipa para atingirmos os nossos objetivos."