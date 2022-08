Oficial. Sotiris Alexandropoulos é reforço do Sporting

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Sotiris Alexandropoulos ao Panathinaikos.

O clube de Alvalade informa que o médio internacional grego, de 20 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2027, e ficou com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Em declarações reproduzidas no site oficial do Sporting, Alexandropoulos assume estar "muito feliz" com a transferência e garante estar "preparado" para a primeira experiência fora da Grécia.

"Este era um passo que queria dar e o Sporting CP é o clube ideal porque trabalha com jovens. Estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e mostrar o que posso fazer em campo. Sou rápido, bom no um para um e jogo com paixão. Vou tentar ajudar", garante o grego.