Eduardo Barroso: "Calma, Rúben Amorim é fenomenal!"

As duas derrotas do Sporting, no Dragão e, este sábado, com o Desportivo de Chaves, preocupam mas, a Bola Branca, Eduardo Barroso aconselha "calma" aos sportinguistas. O antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral sai em defesa de Rúben Amorim e sublinha que se trata de um "treinador fenomenal", que já conseguiu um título de campeão nacional.

Nestas declarações à Renascença, com muita emoção à mistura, Eduardo Barros faz a leitura das duas derrotas e começa por dizer que a do Dragão "não conta". O antigo dirigente considera que o Sporting se apresentou a um excelente nível. Além disso, sugere que "com os guarda-redes trocados" o resultado final teria sido outro.

Já com o Desportivo de Chaves, a derrota foi "perfeitamente inesperada e imerecidíssima", fruto de uma má finalização na primeira parte. Pegando ainda na derrota do FC Porto em Vila do Conde, o antigo dirigente escuda-se na fase prematura da temporada para afastar um cenário de que a corrida pelo título está afastada, dada a diferença de pontos para as equipas da frente como Braga, Benfica e FC Porto.