Rúben Amorim sobre Slimani. “Os meus jogadores sabem o que se passou”

O técnico dos leões reforça: “Sempre dormi de consciência tranquila e não tenho qualquer vontade de influenciar os adeptos a meu favor ou em favor do Slimani. O que tinha para dizer disse-lhe na cara e, quando ele voltar a Lisboa, terá a porta do meu gabinete aberta para falar”.

“A mim basta-me saber o que aconteceu e o Slimani também o sabe. Eu quero é que ele continue a ser um herói e uma lenda para os adeptos do Sporting porque o staff e os meus jogadores sabem o que se passou. Não vou estar a responder-lhe agora porque lhe disse tudo na cara e ele teve várias oportunidades para o fazer e nem abriu a boca. Isso para mim é o principal”, disse Rúben Amorim, após a derrota do Sporting, em casa, com o Chaves, por 2-0 .

Treinador do Sporting “não gostava do facto de eu (...)

Amorim acrescenta que “Slimani está mais preocupado com a imagem que passa e não com a situação em si. Está mais preocupado com o que as pessoas pensam, esperou o timing certo para fazer as suas queixas mas eu vejo as coisas de outra forma”.

De recordar que Slimani aproveitou o Twitter para lançar “farpas” a Rúben Amorim e também envolve o ex-colega de equipa Paulinho.

"O que aconteceu foi que ele [Rúben Amorim] não gostava do facto de eu estar a render e, por isso, estar a forçá-lo a deixar de fora o seu jogador [Paulinho]. Por isso, decidiu usar desculpas, mas a verdade irá saber-se em breve", escreveu o avançado, de 34 anos.