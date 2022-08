Rúben Amorim: "Todos queriam o Sporting no pote 3"

Rúben Amorim não tem dúvidas de que todos os clubes no sorteio da Liga dos Campeões "queriam o Sporting no pote 3". O treinador assume a opinião, sem rodeios, da mesma forma que espera poder surpreender os adversários que olham para os leões como um oponente acessível.

O treinador diz que nem viu o sorteio, em que saíram Eintracht Franfkurt, Tottenham e Marselha ao Sporting. No entanto, numa primeira e muito breve análise, refere que todas as equipas do grupos "jogam com linha de três" defesas.

Para já, Rúben fica por aí, porque, sublinha, "a nossa Liga dos Campeões é o Chaves", próximo adversário do Sporting no campeonato. O jogo com os transmontanos é no sábado, às 20h30, em Alvalade. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.