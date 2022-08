Rúben Amorim: "O Sporting está bem e recomenda-se"

Rúben Amorim coloca um travão na depresssão e afirma que "o Sporting está bem e recomenda-se". O problema, defende, é circunstancial e está relacionado com os resultados desportivos.

O treinador recorda que o clube está numa fase de reestruturação e os adeptos "não devem ir na conversa de que o Sporting está num mau momento".

"O Sporting está bem e recomenda-se. Estamos é a ter maus resultados desportivos. Cinco pontos [de diferença para o FC Porto] não podem mudar a visão dos sportinguistas sobre o clube. Temos de estar todos unidos. Vamos voltar ao nosso ritmo de vitórias", assegura Rúben Amorim, em conferência de imprensa.



O técnico leonino assume, por outro lado, que houve uma falha no planeamento, que ficou exposta após a saída de Matheus Nunes. Rúben recorda que estava a fazer tudo para manter jogadores fundamentais, como Matheus, Pote e Ugarte. Foi um risco.

"Já íamos arriscar muito com o Matheus. Saindo o Matheus ficamos ainda mais curtos. Eu, como treinador, falhei no planeamento. Não temos de pensar em salvar tudo o que foi planeado. Havia jogadores já referenciados que se calhar podem chegar mais cedo. Mas não vamos atrás do prejuízo e fazer grandes investimentos", sublinha.

O treinador faz um retrato mais largo e frisa que o Sporting "tem um plantel muito jovem, com muitos jogadores de qualidade e vendeu jogadores com mais-valias altas". "Estamos no início, queríamos ganhar todos os jogos, mas já jogámos em Braga e no Dragão", acrescenta, explicando que os cinco pontos de desvantagem para os campeões nacionais não podem pesar na consciência dos seus jogadores.

"Se estivermos sempre a falar dos cinco pontos, os meus jogadores vão ficar ansiosos. Eu já lhes mostrei o que é que aconteceu no Porto. Agora é jogo a jogo e vencendo o Chaves fica tudo bem", refere.

"Chaves é a nossa Liga dos Campeões"

No início da semana, logo após a derrota no Dragão, Rúben Amorim reviu a história do clássico com o plantel e reforça que a sua equipa fez "muitas coisas bem". Explorou os lances chave da partida e expôs aos jogadores as razões que levaram à derrota.

Agora segue-se o Chaves e os transmontanos, diz o treinador, são a Liga dos Campeões do Sporting.

"O Chaves tem quatro pontos, como o Sporting. Temos de voltar às vitórias e ter uma sequência de vitórias. Sabemos como o João Correia entra, o João Teixeira não joga, deve jogar o Guima, o Batxi é o extremo mais forte. Tratamos este jogo como um jogo de Liga dos Campeões", observa, revelando que não prestou muita atenção ao sorteio da fase de grupos da competição europeia, em que o Sporting terá Marselha, Eintracht Frankfurt e Tottenham pela frente.

"A nossa Liga dos Campeões é o Chaves", realça o treinador. Porro, expulso no Dragão, Paulinho e Jovane Cabral, lesionados, são baixas para o desafio com os transmontanos. O Sporting-D. Chaves é este sábado, às 20h30, em Alvalade. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.