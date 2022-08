Alexandropoulos é um "box to box" completo, pronto para ser moldado por Rúben Amorim

Sotiris Alexandropoulos é um "8" forte fisicamente, com disponibilidade para tarefas defensivas e que gosta de levar a bola para o ataque. Raio-X do alvo do Sporting feito pelo companheiro de seleção grega Zeca.

Em declarações a Bola Branca, o médio luso-português, internacional pela Grécia, espaço em que trabalha com o iminente reforço do Sporting, garante que os leões estão a contratar um jovem com muito valor.

"É um 'box to box', um número 8, um jogador sempre presente nos duelos, que gosta de levar a bola, romper algumas linhas, muito bom fisicamente. Acho que é o estilo dos médios-centro que o Sporting tem, derivado ao sistema em que joga", analisa Zeca, de 33 anos, que joga no Copenhaga.



Ex-jogador de Casa Pia e Vitória de Setúbal, atual capitão do Copenhaga, Zeca representou o Panathinaikos durante seis temporadas, período em que também adquiriu a nacionalidade grega. Não chegou a coincidir com Alexandropoulos no clube do trevo, no entanto, partilhou balneário da seleção com o alvo do Sporting em já duas convocatórias.