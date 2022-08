Sporting prepara receção ao Chaves com duas baixas

Paulinho e Daniel Bragança voltaram a ser as únicas baixas no treino do Sporting, esta quarta-feira.

O avançado realizou tratamento à lesão, ao passo que o médio - que deverá falhar a maior parte da época - continua em recuperação.

Rúben Amorim chamou à sessão os jovens Jesús Alcantar e André Gonçalves.

Os leões volta a treinar na quinta-feira de manhã.

O Sporting prepara a receção ao Desportivo de Chaves, marcada para sábado, às 20h30, em Alvalade, a contar para a quarta jornada do campeonato. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.