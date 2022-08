Sporting encontra sucessor de Matheus Nunes na Grécia

O Sporting já terá encontrado sucessor para Matheus Nunes. É grego, joga no Panathinaikos e pode custar até cinco milhões de euros.

De acordo com o "Record", o Sporting está muito perto de fechar, junto do Panathinaikos, a contratação de Sotiris Alexandropoulos, de 20 anos. Depois de uma primeira abordagem ter sido recusada, os leões subiram a parada e o clube grego aceitou: quatro milhões de euros à cabeça, mais 500 mil pagos quando o médio completar 20 e, depois, 40 jogos.

Faltará apenas limar uma ou outra aresta, como a percentagem de uma futura transferência que caberá ao Panathinaikos. Os gregos querem 25%, no entanto, o Sporting começou as negociações nos 10%.

Alexandropoulos está interessado em rumar ao Sporting, ainda segundo a referida publicação, que não adianta, contudo, a duração do contrato que estará à espera dele caso os dois clubes completem o negócio.

Formado no Panathinaikos, Sotiris Alexandropoulos subiu à equipa principal em 2019/20. Na temporada passada, somou dois golos e uma assistência em 35 jogos. Números e exibições que lhe valeram a chamada à seleção grega, pela qual já tem cinco internacionalizações.

O Sporting procura substituto para Matheus Nunes, que rumou ao Wolverhampton Wanderers. Os ingleses pagam, no imediato, 45 milhões de euros, a que o Sporting desconta 4,5 milhões, em comissões. Há mais cinco milhões para contabilizar no futuro, caso o médio internacional português e o Wolves atinjam objetivos previstos no contrato. Os leões preservam, ainda, 10% de mais-valia numa futura venda.