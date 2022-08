Pedro Mendes recusou Rio Ave e está a caminho de Itália

Pedro Mendes está a caminho de Itália, para reforçar o Ascoli em definitivo, depois de ter recusado trocar o Sporting pelo Rio Ave.

Segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, o ponta de lança português, de 23 anos, considerou que as declarações do presidente do Rio Ave sobre ele tornaram inviável a mudança para Vila do Conde.

Em julho, António Silva Campos confirmou que Rio Ave e Sporting tinham chegado a acordo, mas acusou Pedro Mendes de achar que "pelos golos que marcou [tinha] direito a uma remuneração superior".

Sporting e Rio Ave tinham, agora, um segundo acordo para a transferência de Pedro Mendes para os vila-condenses por 500 mil euros, com os leões a ficarem com 50% de uma futura venda do avançado.

Porém, por vontade do jogador, o negócio cai e Pedro Mendes está a caminho do Ascoli, tendo já embarcado rumo a Itália. Vai assinar contrato com o sexto classificado da II Liga italiana até 2025.