José Eduardo: "Sporting tem uma equipa mais fraca"

José Eduardo considera que o Sporting está mais fraco, depois da saída de alguns jogadores importantes, como Matheus Nunes e João Palhinha.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador leonino expressa alguma preocupação por o Sporting não ter conseguido repor qualidade no plantel, que ainda tem mais problemas, como as lesões de Paulinho e Daniel Bragança, que se foram evidentes no jogo com o FC Porto.

"Temos uma equipa mais fraca, o Paulinho e o Daniel Bragança estão lesionados, o Matheus Nunes saiu, e vê-se que a equipa nestes jogos é uma equipa inferior. Nomeadamente no ataque, que não foi reforçado. Sentimos um Sporting inferior, que foi disfarçado por uma ou outra lacuna por parte do Porto, que ainda assim demonstrou mais capacidade que o Sporting", salienta o antigo defesa e dirigente.

José Eduardo apela à intervenção da SAD do Sporting numa equipa que, além de não disfarçar a maior fragilidade no meio-campo, também a evidencia no ataque.

"Uma época não são só os primeiros jogos, uma época é muito longa e tem jogos europeus pelo meio. É importante ter um plantel muito equilibrado, em que. pelo menos, existam dois jogadores de qualidade para a mesma posição, o que não é, nitidamente. o caso do Sporting no meio-campo e no ataque", lamenta.

Cada vez mais difícil pescar no mercado





O mercado de transferências, que "é como um funil", está a uma semana de fechar, pelo que "cada vez fica mais estreito e as oportunidades de negócio são mais difíceis". José Eduardo não se mostra animado sobre as possíveis contratações que o Sporting possa fazer.



"O Sporting não é o único clube que está a tentar retificar o plantel. A partir do momento em que o Sporting não tem grande capacidade financeira em comparação com outros clubes da Europa, a situação não é das mais airosas. Vamos ver como conseguem resolver o problema e, depois, ver como é que o Rúben Amorim, que é um excelente treinador, consegue encaixar esses jogadores nas ambições do Sporting. Mas creio que é uma situação complicada", reconhece.

Apesar de antever dificuldades, José Eduardo salienta que o Sporting precisa de reforços: "Quando há e perda de um ativo, de um talento, é preciso tentar suprir essa lacuna e arranjar um igual, e se possível até melhor."

"No Sporting, tem acontecido o contrário. Está a sair uma série de jogadores e alguns estão lesionados, e a verdade é que o Sporting não conseguido, ou procurado suprir essas faltas", afirma o antigo jogador.

Pese embora a leitura feita ao atual valor do plantel, José Eduardo não retira favoritismo dos leões na luta pelo título:



"O Sporting é um grande clube e é sempre candidato. Eu já fui campeão quando fiz parte de uma equipa que não era considerada favorita."