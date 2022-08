Rúben Amorim “muito orgulhoso” apesar da derrota em que “tudo correu mal”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, apesar da derrota (3-0) diz-se “muito orgulhoso do jogo que os jogadores fizeram, porque quiseram ir sempre para cima do adversário”. No entanto, reconhece: “Não conseguimos. Tudo correu mal em termos de timing”.

Rúben Amorim reforça: “Quisemos sempre jogar. Mérito para o FC Porto na pressão que fez. Sofremos um golo novamente em cima do intervalo. Depois, na segunda-parte tentámos ir para cima do FC Porto, não conseguimos fazer golo e os momentos voltaram a estar contra nós”.

“Porro faz penálti quando tem de deixar a bola entrar porque ficamos com menos um", acrescentou.

O técnico dos leões refere que “cada um faz a sua avaliação e eu faço a minha. Há que fazer essa avaliação a frio. Já passamos por vários momentos, este é mais um. Vamos ultrapassar”, garante.

Sobre o atraso de cinco pontos para o FC Porto, Amorim desvaloriza: "Só temos que ganhar o próximo [jogo]. Não há a preocupação de olhar para a tabela, ganhando o próximo jogo ficamos bem”.

O FC Porto venceu o Sporting por 3-0 e tem agora cinco pontos de vantagem sobre o rival de Alvalade.