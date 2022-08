Sporting reintegra Jovane, mas tem de renovar

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirma a reintegração de Jovane Cabral no plantel.

“Esclarecemos a situação com ele, a saída do Matheus Nunes também mexeu um bocadinho, porque se baixarmos o Pedro Gonçalves abre mais um espaço na frente. Resolvi falar com o Jovane, percebi a ideia dele, ele percebeu a minha e mais vale ir buscar jogadores da casa para colmatar ausências”, disse Rúben Amorim.

No entanto, o técnico dos leões esclarece: “Se ficar assina um novo vínculo, não ficaria de outra forma”.

Apesar disso, Jovane não vai ainda estar nos convocados do Sporting para a partida do Dragão. Outra ausência é Paulinho.

“O Paulinho está a recuperar e vamos deixá-lo descansar. Estamos sempre com a história dos golos, ele vai recuperar o corpo, descansar a cabeça e quando voltar vai estar cá para marcar golos. Se não fizer, estarei cá eu para falar disso. Neste jogo será o Marcus Edwards a jogar no meio, que deu boa conta do recado, mas os três da frente podem lá passa”, referiu.