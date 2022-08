Matheus Nunes? "Faz muita falta. Não contava perdê-lo"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, diz que “está insatisfeito” com a saída de Matheus Nunes e confirma que o jogador “faz muita falta, não contava perdê-lo”.

"O Matheus foi vendido para fazer face a coisas básicas do clube e não vamos ser nós a estragar a esse conforto. É difícil contratar nesta altura, não queremos joagdores abaixo do nosso nível neste momento. Não tenho ideia nenhuma. Sou um treinador que precisa de tempo para amadurecer as ideias, mas não iremos gastar o dinheiro do Matheus", acrescenta.

O técnico explica também com a posição da direção de Frederico Varandas: “Sei desde o primeiro momento que o Matheus podia sair e a vontade da direção era tirar o Matheus. Fizemos o máximo para mantê-lo. Depois passámos para um plano B que era vender toda a gente, o Tabata, para manter os nossos melhores. Apareceu esta proposta aliciante e a direção faz as suas escolhas”.

Questionado sobre o reforço do plantel, após a saída de Matheus Nunes, Amorim esclarece que o internacional "foi vendido para fazer face às coisas básicas do clube. Foi essa a ideia que me transmitiram e não vamos ser nós a estragar esse conforto financeiro à direção".

Apesar disso, “temos vários jogadores q podem jogar lá. Temos uma ideia, alguém vai estar e preparado”.

Confrontando com alguma incoerência nas declarações, nomeadamente depois de ter dito que Bruno Tabata foi vendido ao Palmeiras para permitir segurar Matheus Nunes, Rúben Amorim foi peremtório.

"Se há coisa que eu sou é muito coerente com as ideias que tenho, vou até ao fim com elas e já fui criticado por isso. Vendemos o Tabata porque o Matheus não quis sair. Desde o primeiro momento que disse que o Tabata tinha de ficar, mas não podia ficar com todos e sempre tive essa atenção na construção do plantel. Por isso, a incoerência de certeza que não é do lado do treinador", referiu.

