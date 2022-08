"Jovane merece oportunidade, mas não tem feito grande coisa ultimamente"

Jovane Cabral tarda em afirmar-se e tem de aproveitar a oportunidade para provar a Rúben Amorim que vale muito mais do que aquilo que tem mostrado nos últimos tempos. É o treinador Francisco Barão, que trabalhou com Jovane na formação e na equipa B do Sporting, que adverte para o momento crucial do avançado de 24 anos, de novo a treinar com a equipa principal.

“Começa a ter alguma dificuldade em se afirmar e tinha essa obrigação. O Jovane é um jovem que conheço muito bem, trabalhou comigo na academia muito tempo, tem características muito boas de explosão, de mudança de velocidade, de um jogador que ataca muito a profundidade. Pensei que ele fosse evoluir muito mais do que tem demonstrado nos últimos tempos”, admite Francisco Barão.

Jovane está em fim de contrato com o Sporting e, até há poucos dias, era sua intenção sair em definitivo do clube. Rúben Amorim, há poucos dias, deixara claro que não foi o treinador que afastou o avançado dos treinos do plantel principal, mas sim a decisão do jogador de rumar a outro clube. Algo mudou em Alcochete para que Jovane esteja de novo treinar às ordens de Rúben Amorim e tenha à sua mercê uma derradeira oportunidade para ser opção válida para o treinador.