Jovane Cabral reintegrado no Sporting

Jovane Cabral foi reintegrado no plantel do Sporting. A notícia é avançada pelo jornal "Record" e foi confirmada pela Renascença. O avançado, que está em fim de contrato, manifestou desejo de sair em definitivo de Alvalade, após o empréstimo à Lazio, e deixou de contar para Rúben Amorim, ainda na pré-temporada.

No entanto, um dia depois da saída de Matheus Nunes, Jovane, que estava a trabalhar à parte, voltou aos treinos com a equipa principal do Sporting, está inscrito na Liga, e até pode ser opção para o clássico com o FC Porto, este sábado.

Recorde-se que Paulinho está lesionado e vai falhar o jogo com o FC Porto. O tempo de paragem do ponta de lança é desconhecido e só Rúben Amorim poderá esclarecer, esta tarde em conferência de imprensa, se a reintegração de Jovane também está relacionada com esta situação.

Independentemente disso, Rúben Amorim já explicou que Jovane contava para ele. O avançado só deixou de entrar nos planos, por "decisão dele".

"Eu nunca disse que ele não ia integrar o trabalho, foi uma decisão dele, ele tem outra ideia. É muito difícil estarmos nesta equipa se não estivermos a 100%. É uma escolha normal dele e nós tivemos que fazer as nossas escolhas. Nunca o meti de lado, mas a partir do momento em que ele tem outra ideia não há hipótese nenhuma. Não há caso nenhum. O Jovane vai seguir o caminho dele, porque prefere, porque se calhar não iria ter aqui tanto espaço", disse o treinador do Sporting, em conferência de imprensa.

Jovane Cabral, de 24 anos, está no Sporting desde 2014. Foi importante na conquista do título de campeão nacional do Sporting, em 2021, com oito golos e cinco assistências. Na temporada passada fez 17 jogos pelos leões, três golos e uma assistência. Em janeiro deixou Alvalade e foi emprestado à Lazio. Fez quatro jogos e marcou um golo pelos italianos.

O Valladolid, da primeira liga espanhola, estará interessado na contratação do jogador, que, de acordo com a imprensa, foi oferecido ao Braga na pré-época, com parte de um negócio que levaria Al Musrati para Alvalade.